شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى تطرح بوسترا جديدا لمسلسلها "طير بينا يا قلبى" قبل عرضه على ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة ريم مصطفى عن بوستر جديد لمسلسلها الجديد "طير بينا قلبى" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما التليفزيونية، والمنتظر انطلاق عرضه على قناة ON يوم الاثنين المقبل الموافق 12 سبتمبر الجارى، حيث نشرت ريم البوستر على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.



طير بينا يا قلبى

وتصدرت ريم مصطفى محركات البحث في موقع جوجل أمس الثلاثاء، مع بدء عمليات الدعاية الخاصة بالمسلسل، وذلك بعدما أطلقت الشركة المنتجة البوستر الدعائى الأول للعمل، فيما طرحت قناة ON البرومو الأول منذ قليل والذى كشف عن طبيعة العمل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدي.

ويشارك في مسلسل "طير بنا يا قلبي" إلى جانب ريم مصطفى كل من بسمة، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلي حسين، ابرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هاله فاخر، محسن محيى الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجدة منير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفى، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار وإنتاج شركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبد العاطى.

وانتهت ريم مصطفى مؤخراً من تصوير مسلسلها "دوبامين" المكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، من تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز ويشارك في بطولته كلاً من محمد كيلانى، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، اسراء رخا، بسنت شوقى، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

يذكر أن ريم مصطفى شاركت فى دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "suits بالعربى" إلى جانب آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، وضيوف الشرف أسماء جلال، هدى المفتى، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ملك بدوي، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.