شكرا لقرائتكم خبر عن نورهان ونضال الشافعى يقدمان حفل ختام مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته التاسعة والعشرين، غدا الخميس، الفنانة نورهان، والفنان نضال الشافعي، ويخرج حفل الختام الفنان شادي سرور ، ويبدأ الحفل على "الريد كاربت" بشو كرنفالي يجمع فنون مثل التنورة والبانتومايم، وغيرها من الفنون الأدائية بداية من الساعة السابعة ، ثم عرض فنى لمدة 6 دقائق عن التجريب وعناصره المختلفة صوتًا وصورة يقدمه شباب ورشة الهناجر .

يشهد حفل الختام توزيع الجوائز المختلفة في المسابقات الثلاثة، وهي : المسابقة الرسمية الكبري، ومسابقة النصوص المسرحية القصيرة، ومسابقة نادي المسرح التجريبي.

الدورة التاسعة والعشرون من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي انطلقت يوم 1 سبتمبر وتختتم فعالياته غدا الخميس 8 سبتمر 2022، والمهرجان يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني، وبحضور الدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان،و الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، والفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان .