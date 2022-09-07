فن ومشاهير

نورهان ونضال الشافعى يقدمان حفل ختام مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى

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القاهرة - سامية سيد - يقدم حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته التاسعة والعشرين، غدا الخميس، الفنانة نورهان، والفنان نضال الشافعي، ويخرج حفل الختام الفنان شادي سرور ، ويبدأ الحفل على "الريد كاربت" بشو كرنفالي يجمع فنون مثل التنورة والبانتومايم، وغيرها من الفنون الأدائية بداية من الساعة السابعة ، ثم عرض فنى لمدة 6 دقائق عن التجريب وعناصره المختلفة صوتًا وصورة يقدمه شباب ورشة الهناجر . 

 

يشهد حفل الختام توزيع الجوائز المختلفة في المسابقات الثلاثة، وهي : المسابقة الرسمية الكبري، ومسابقة النصوص المسرحية القصيرة، ومسابقة نادي المسرح التجريبي. 

 

الدورة التاسعة والعشرون من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي انطلقت يوم 1 سبتمبر وتختتم فعالياته غدا الخميس 8 سبتمر 2022، والمهرجان يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني، وبحضور الدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان،و الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، والفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان . 

نضال الشافعى (1)
نضال الشافعى 

نورهان
نورهان

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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