شكرا لقرائتكم خبر عن بدء احتفالية تكريم يحيى الفخرانى بملتقى القاهرة للسينما والدراما بالسلام الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل احتفالية تكريم النجم الكبير يحيى الفخرانى، والتي يقيمها ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية برئاسة المخرج أشرف أبوالنجا، بحضور الفنانين؛ أحمد عبد العزيز، وجمال سليمان، وسمير عبد العزيز، والمقامة على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ويأتي تنظيم الحفل بالتعاون مع إدارة النشاط الثقافي والفكرى بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.

وتحمل الاحتفالية عنوان "يحيا الفن.. يحيا المجد.. يحيا الفخرانى" وتتضمن الحديث عن المشوار الفنى لـ"الفخراني" وأهم أعماله والمحطات الفنية فى حياته.

وتقدم الحفل الإعلامية شافكى المنيرى، والتى ألقت كلمة افتتاحية عن مشوار الفخرانى.

يذكر أن يحيى الفخرانى قدم آخر أعماله فى شهر رمضان قبل الماضى خلال مسلسل "نجيب زاهى زركش" وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.