شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم عمل"Dead For a Dollar" يحضر جلسة تصوير للفيلم فى مهرجان فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر طاقم عمل فيلم "Dead For A Dollar" مهرجان فينيسيا السينمائي لأجل جلسة تصوير و العرض الأول للفيلم،وظهر الممثل ويليم دافو و الممثلة رايتشل بروسنهان و بينجامين برات و كريستوفر فالتز ومخرج الفيلم والتر هيل.

ويتناول الفيلم حياة صائد الجوائز الذي يسعى للعثور على زوجة أحد رجال الأعمال بعدما طلب منه، ويعرض الفيلم اليوم في مهرجان فينيسيا وسيتم طرحه في دورالعرض في30 من سبتمبر الجاري.

كان فيلم "The Northman" هو آخر عمل شارك فيه الممثل ويليم دافو والذي طرح في 22 من أبريل لهذا العام، وهو فيلم انتقام تاريخي أمريكي من إخراج روبرت إغرز وبطولة ألكسندر سكارسجارد و نيكول كيدمان ويقوم الممثل ويليم دافو بدور "هيمير ذا فول"،وكان قد اشتهر الممثل بشخصية نورمان اسبورن في فيلم سبايدر مان عام 2002 و ظهر في آخر جزء صدر من فيلم سبايدر مان عام2021.

ويعرض خلال مهرجان فينيسيا لهذا العام العديد من الأفلام القوية مع ممثلين كبار وهناك منافسة شديدة تجمعهم خاصة فيلم "The Whale" للممثل بريندن فرازر و فيلم "Tár " للمخرج تود فيلدمان والممثلة كيت بلانشيت.

و بدأت فعاليات مهرجان فينيسيا في 31 من أغسطس الماضي و كان فيلم "White Noise" هو فيلم الإفتتاح من إخراج نواه بومباخ و من بطولة أدم درايفر،ومن المفترض أن تظل فعاليات المهرجان حتى اليوم 10 من سبتمبر الجارى.



رايتشل بروسنهان