شكرا لقرائتكم خبر عن آنا دي أرماس تصل إيطاليا لحضور عرض فيلمها "blonde" بمهرجان فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصلت الفنانة آنا دي أرماس إلى إيطاليا وذلك استعدادا لحضور عرض فيلمها "blonde" غدا الخميس ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ 79، والذي ينافس في المسابقة الرسمية للمهرجان، وذكر موقع ديلي ميل، أن النجمة آنا دي أرماس ينتظرها يوما حافلا، خاصة وأنها تستعد للظهورعلي السجادة الحمراء للمهرجان للترويج للفيلم مع باقي أبطال العمل.



آنا دي أرماس

ورصدت عدسات المصوريين، آنا دي أرماس، في فينيسيا، حيث وصلت علي متن أحد اليخوت الخشبية الشهيرة والتي تعتبر وسيلة المواصلات الأكثر شهرة هناك، ووصلت آنا مرتدية ملابس أنيقة، حيث ارتدت شورت أزرق وجاكت من نفس اللون.

بدت آنا مبتهجة ومتحمسة قبل عرض الفيلم بالمهرجان، حيث حرصت علي الوقوف للمصوريين لالتقاط عدد من الصور لها لدي وصلها، فيما لوحت لجمهور المهرجان المتواجد لحضور فعاليات الدورة الـ 79.



آنا دي أرماس

فيلم آنا دي أرماس، blonde تجسد فيه دور ايقونة هوليود مارلين مونرو، ومن المقرر أن يعرض الفيلم علي منصة نتفليكس في 23 سبتمبر الجاري.



آنا دي أرماس

الفيلم من تأليف وإخراج اندرو دومينيك ، وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم blonde والتي نشرت خلال عام 2000 للكاتب جويس كارول اوتس ، الفيلم يشارك في بطولته مع آنا دي أرماس، كل من وبي كانافال ، أدريان برودي ، جاريت ديلاهونت ، سكوت ماكليري ، جوليان نيكلسون ، ايفان ويليامز ، سارة باكستون ، توبي هاس ، كزافييه صمونيل .