كيف دعم طارق لطفي الفنانة ميرفت أمين بعد تداول صورتها في عزاء علي عبدالخالق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص الفنان طارق لطفي، على دعم الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، بعد انتشار صورتها في عزاء المخرج الراحل علي عبدالخالق، وقد بدت عليها علامات التقدم في العمر.

ونشر "لطفي" صورة للفنانة الكبيرة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وعلق عليها قائلا: "ستظل فتاة أحلامي".

وظهرت الفنانة ميرفت أمين خلال مراسم العزاء الذي أقيم بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين منذ أيام، مرتدية "كمامة طبية" اتباعا للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وبدت عليها ملامح الحزن والتأثر والتقدم في العم

وفقدت الفنانة ميرفت أمين ( من مواليد 24 نوفمبر 1948) في العامين الماضيين صديقتيها الفنانة رجاء الجداوي (5 يوليو 2020)، والفنانة دلال عبد العزيز (7 أغسطس 2021).

يذكر أن آخر أعمال النجمة الكبيرة ميرفت أمين فيلم "أعز الولد" والذي طُرح في مارس 2021، من ﺇﺧﺮاﺝ سارة نوح، ﺗﺄﻟﻴﻒ شريف نجيب وجورج عزمي، وبطولة دلال عبدالعزيز، شيرين، إنعام سالوسة، سامي مغاوري، ومحمد شاهين وغيرهم.