فيديو.. بكاء سوزان نجم الدين لحظة استقبال أبنائها بالمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة السورية سوزان نجم الدين مقطع فيديو وثق مشهد استقبالها لأبنائها في مطار بيروت الدولي، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت الفنانة سوزان نجم الدين على مقطع الفيديو: "كل ما منلتقي بحس إني حققت هالحلم"، وظهرت الفنانة السورية في مقطع الفيديو وهي تحتضن أولادها وتتبادل معهم والأحضان التي تعبر عن شوقها ولهفتها لهم.

وعبر المتابعين عن محبتهم للفنانة السورية وتقديهم لمشاعرها تجاه أبنائها، حيث علق أحدهم: "ياعمري الله يحميهم يارب"، وأضاف آخر تعليقا: "يخليكن لبعض حبيبتي".

يُذكر أن آخر أعمال سوزان نجم الدين كان مسلسل "بيوت من ورق" والذي عُرض 2022، كما شاركت في بطولة فيلم "تماسيح النيل" وتم طرحه أيضًا مطلع العام الجاري.