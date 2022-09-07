"بعد جدالها مع مظهر شاهين".. من هي ندى الكامل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

دخلت طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، ندى الكامل، في جدل كبير مع الإعلامي والداعية مظهر شاهين وتبادل الردود عبر صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يذكر كل منهم اسم الآخر صراحة.

وبدأ الجدل بينهما بعد انتقاد مظهر شاهين لتصريحات الفنان محمد عطية عن تفضيله للمساكنة بدلًا من الزواج، حيث وجهت له انتقادات: " اسكت والنبي عشان الأرض مش ناقصاك، احترم إنسانيتك شوية وتحترم ريحة الدم والحرب والخراب"، ورد "شاهين": "نتكلم عن الخراب والدمار في وقت للأسف ريحة "الفيلر" و "البوتكس" فايحة ومغطية علي عقول الشباب ومخرباها!؟ وتخريب العقول هو قمة التخريب".

وهنا نستعرض أبرز المعلومات عن ندي الكامل:

- شاركت في أولمبياد لندن عام 2012 في رياضة النبالة، وسبق لها الفوز بسبعة ميداليات في دورة الألعاب العربية 2011.

- مواليد 27 أغسطس.

- سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة، بالإضافة لمجال الإنشاء والمعمار والتطوير العقاري.

- في مقارنة بين مطربي المهرجانات، فضلت عمر كمال، وذلك ردًا على سؤال أحد المتابعين عبر خاصية "القصص القصيرة" بموقع تبادل الصور "انستجرام".

- انفصلت عن الفنان أحمد الفيشاوي العام الماضي بعد زواج استمر 4 سنوات.

- لديها 3 أبناء من زواج سبق زواجها من الفنان أحمد الفيشاوي

- أثارت جدلا واسعا بظهورها مع الفنان أحمد الفيشاوي في مهرجان الجونة عام 2018 خلال العرض الخاص لفيلم "عيار ناري"، وذلك بسبب إطلالتها الجريئة وتقبليها له أمام الجمهور.

- نفت زواجها من مغني المهرجانات عمر كمال.