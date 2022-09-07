محمد نجاتي: "مشغول في بيزنس بعيد عن التمثيل ولم أختار مسلسل رمضان 2023"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين ضيف الله:

كشف الفنان محمد نجاتي عن عدم توقيعه أي عمل فني ضمن السباق الرمضاني القادم 2023 ، حتى الآن ، لعدم تلقيه عروض لأعمال مناسبة.

ونفى في تصريحات خاصة لمصراوي:"ما تردد عن اعتزاله الفن، قائلًا:" أنتظر العمل الفني المناسب".

وأضاف: " أنا حاليا مركز في بيزنس خاص، بعيد عن التمثيل تماما واخد كل وقتي".

واستكمل نجاتي: "لم يعرض علي أي عمل في السينما حاليا، ولكن أتمنى المشاركة في الدراما الرمضانية القادمة".

وشارك الفنان محمد نجاتي، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو سابق عبر موقع " انستجرام" كشف فيه عن اضطراره للمشاركة في أعمال فنية لا يرضى عنها.

وأوضح نجاتي في الفيديو: "عاوز أقول إني مكنش ليا دخل في ترشيحي لمسلسل (محمود المصري) مع أستاذ محمود عبد العزيز، الترشيح جاء من خلال الدكتور مدحت العدل".

واستطرد: "أنا راجل ممثل وبشتغل الحاجات اللي بلاقيها كويسة ومناسبة، ممكن تكون مش أعمال بتاخد بروباجاندا كبيرة زي ما فنانين كتير يشاركوا في أعمال أنا أتمنى أكون في الحاجات المهمة دي، لكن غصب عني أنا مضطر اشتغل حاجات علشان أكمل باقي حياتي لأن عندي التزامات".

واختتم: "أحيانا بضطر أقبل حاجات مش راضي عنها علشان أقدر أكمل حياتي، وإذا كانت الوضعية دي مضايقة ناس أو بعض الصحفيين على فكرة أنا ممكن أعتزل وأريحكم كلكم مني وتبقى نهاية.

يذكر أن آخر أعمال محمد نجاتي مسلسل "مزاد الشر" الذي عرض عام 2022