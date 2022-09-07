"أعرف أمهات كانوا بيخزنوا اللبن بتاعهم".. نهال عنبر تعلق على جدل إرضاع الأم لأولادها

محمد اسماعيل - القاهرة - علّقت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، على الجدل المثار حول أحقية الزوجة في الحصول على أجر إرضاع أولادها من زوجها.

وقالت عنبر، خلال حوارها مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" عبر قناة "النهار": "دي حاجة غلط طبعا، لو الست تقدر تعمل ده يبقى لازم تعمله، دي حاجة مفيدة للأولاد، ربنا مش بيكلفنا بحاجة غلط، ربنا قال (وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ)".

أضافت: "أنا أعرف أمهات كانوا بيشتغلوا وبيخزنوا اللبن بتاعهم عشان البيبي ياخد اللبن ده.. مال الاستقلالية ومال الرضاعة؟ أنا بدي لابني اللي ربنا قالي اديهوله، أومال ربنا مديهولنا ليه؟ مكنش يديهولنا ويخلينا زي الرجالة بقى".

تابعت مخاطبة السيدات: "ادي لابنك وبنتك حقهم، مش لازم السنتين كاملين، على قد ما تقدري، لكن لبن الأم مهم جدا، والراجل راجل والست ست".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نهال عنبر مسلسل "الحلم"، من ﺇﺧﺮاﺝ حسني صالح، وبطولة النجوم: محمد رياض، صابرين، رانيا فريد شوقي، أنوشكا، وسميرة عبدالعزيز وغيرهم.