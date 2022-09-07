22 سبتمبر.. إليسا تحيي حفلا غنائيا في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستعد المطربة اللبنانية إليسا لإحياء حفل غنائي يوم 22 سبتمبر الجاري في القاهرة.

ونشرت إليسا بوسترا ترويجيا للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "القاهرة، كن متحمسا لقضاء ليلة ضخمة، وأداء متميز في 22 سبتمبر بالقاهرة".

وطرحت إليسا مؤخرًا أغنية "أنا وبس" على موقع "يوتيوب"، من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، توزيع طارق توكل، وميكس وماستر إيلي.

كما طرحت الفنانة إليسا أغنيتها "زهرة من الياسمين" التي تتعاون فيها مع الموسيقار أسامة الرحباني، عبر موقع "يوتيوب"، من كلمات كمال القبيسي.

وطرحت إليسا مؤخرا أغنية "من أول دقيقة" بمشاركة المطرب المغربي سعد لمجرد والتي حققت نجاحا كبيرا، من كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.