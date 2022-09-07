شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى تخطف الأنظار بإطلالتين هادئتين أثناء تواجدها فى لبنان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت الفنانة هبة مجدى الأنظار على السوشيال ميديا بعدما نشرت صورا جديدة لها على حسابها بموقع انستجرام أثناء تواجدها في لبنان حيث ظهرت هبة باطلالتين هادئتين ومبهجتين الأولى كانت كاجوال وارتدت توب أنيق باللون البرتقالي مع بنطال جينز، والثانية ارتدت فيها فستان مليىء بالألوان الزاهية التي تتناسب مع فصل الصيف.

وتتواجد هبة مجدى في لبنان منذ أسبوعين، لتصوير مشاهدها في مسلسل "حرب الجبالى" المكون من 45 حلقة مع أحمد رزق والمقرر عرضه في موسم الشتاء، وتجسد هبة خلال الأحداث شخصية فتاة تعيش فى حارة شعبية وتواجه العديد من المواقف والأزمات.

مسلسل "حرب الجبالى" يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم فى قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدى، نسرين أمين، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، أحمد عزمى، لقاء سويدان، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

واحتفلت هبة مجدى الشهر قبل الماضى، بعيد زواجها، حيث نشرت صورة برفقة زوجها الفنان محمد محسن، وعلقت عليها عبر حسابها على إنستجرام "عيد الزواج السادس يارب بارك فى السنوات القادمة واحفظ دهب وموسى"، وذلك بعد نشرها صور تجمعها بزوجها على احد الشواطىء أثناء قضائهما إجازتهما الصيفية وظهرت هبة مرتدية المايوه البوركينى الذى جعلها حديث السوشيال ميديا وقتها.

وشاركت هبة مجدى خلال شهر رمضان الماضى بمسلسل "المداح – أسطورة الوادى" بطولة حمادة هلال، أحمد عبد العزيز، ولاء الشريف، كمال أبو رية، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحى خليل، عفاف رشاد، أحمد فؤاد سليم، هيدى رفعت، هلا السعيد، بسمة ماهر، عبير فاروق، محمود متولى، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.



الفنانة هبة مجدي



هبة مجدى باطلالة كاجوال



هبة مجدي