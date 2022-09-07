كتب امير فتحي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 02:47 مساءً - نشر الصحفي اللبناني ” خالد اسكيف ” تسجيلا صوتيا منسوب إلى الفنان الراحل ” جورج الراسي ” عبر حسابه على موقع التغريدات تويتر .
وأشار خالد اسكيف إلى أن هذا التسجيل الصوتي يرجع تاريخه قبل يومين من وقوع الحادث الذي أودى بحياة جورج الراسي وأن حديث الأخير به كان وكأنه يتوقع وفاته .
حيث كان الراسي يتحدث إلى أحد مندوبي شركات التأمين ويطلب منه الإسراع بإنهاء إجراءات التأمين على سيارته نظرا لأنه يسير مسافات طويلة ويسافر بين البلدان ويخشى أن تنقلب السيارة به .
فكتب خالد اسكيف في تعليقه على التسجيل الصوتي : ” انتشرت تسجيلات من واتساب الفنان الراحل جورج الراسي وذلك قبل يومين من الحادث الذي تعرّض له وهو يتحدث مع مندوب التأمين ” .
وتابع : ” وقال جورج في التسجيلات التي انتشرت عبر مواقع التواصل (ما بدي اطلع ع سوريا وأنا مش مؤمّن سيارتي بدي كون مؤمن بركي قلبت فيها للسيارة ” .
يذكر أن الفنان جورج الراسي كان قد لقى مصرعه في حادث سير مروع إثر اصطدام سيارته بحاجز خرساني عن الحدود السورية اللبنانية أثناء عودته من سوريا بعد إحياؤه لحفل هناك .
كانت هذه تفاصيل خبر توقع انقلاب سيارته .. تسجيل صوتي ل ” جورج الراسي ” قبل مصرعه ب 48 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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