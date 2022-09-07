توقع انقلاب سيارته .. تسجيل صوتي ل ” جورج الراسي ” قبل مصرعه ب 48 ساعة

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 02:47 مساءً - نشر الصحفي اللبناني ” خالد اسكيف ” تسجيلا صوتيا منسوب إلى الفنان الراحل ” جورج الراسي ” عبر حسابه على موقع التغريدات تويتر .

وأشار خالد اسكيف إلى أن هذا التسجيل الصوتي يرجع تاريخه قبل يومين من وقوع الحادث الذي أودى بحياة جورج الراسي وأن حديث الأخير به كان وكأنه يتوقع وفاته .

حيث كان الراسي يتحدث إلى أحد مندوبي شركات التأمين ويطلب منه الإسراع بإنهاء إجراءات التأمين على سيارته نظرا لأنه يسير مسافات طويلة ويسافر بين البلدان ويخشى أن تنقلب السيارة به .

فكتب خالد اسكيف في تعليقه على التسجيل الصوتي : ” انتشرت تسجيلات من واتساب الفنان الراحل جورج الراسي وذلك قبل يومين من الحادث الذي تعرّض له وهو يتحدث مع مندوب التأمين ” .

وتابع : ” وقال جورج في التسجيلات التي انتشرت عبر مواقع التواصل (ما بدي اطلع ع سوريا وأنا مش مؤمّن سيارتي بدي كون مؤمن بركي قلبت فيها للسيارة ” .

يذكر أن الفنان جورج الراسي كان قد لقى مصرعه في حادث سير مروع إثر اصطدام سيارته بحاجز خرساني عن الحدود السورية اللبنانية أثناء عودته من سوريا بعد إحياؤه لحفل هناك .