أبو الليف يكشف لأول مرة صورة نادرة لوالده.. فنان شهير جدًا

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 02:47 مساءً - نشر الفنان نادر أبو الليف تعليقًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» يكشف عن والده الذى ساهم فى تأسيس نقابة المهن الموسيقية.

وقال نادر أبو الليف: “ده أبويا أنور جابر، أقدم عازف رق في الوطن العربي، أبويا اللي خلاني أعشق الفن المحترم الشرقي الأصيل، أبويا اللي رباني وخلاني أكون راجل أتحمل وأواجه واعتمد على نفسي وأتقي ربنا في كل خطواتي، وكل معاملاتي وكل حياتي.

وأضاف نادر أبو الليف: “ده أبويا الراجل اللي ساهم في تأسيس نقابة المهن الموسيقية، أبويا اللي علمني احترم الكبير، أبويا اللي رباني عيني شبعانا ومقدمش إيدي على الحرام، أبويا اللي رباني على الرضى والتسامح”.

نادر أبو الليف ينفي شائعة جديدة

نفى الفنان نادر أبو الليف وجود أي علاقة عاطفية تجمعه بالفنانة اللبنانية نانيتا، وأن علاقتهما مجرد صداقة.

وقال أبو الليف، في تصريح صحفي: أنا راجل متجوز ومش هتجوز تاني، والفنانة اللبنانية نانيتا صديقة عزيزة وفيه بينا كل خير”.

يُذكر أن انضم الفنان نادر أبو الليف، لأسرة مسرحية فندق الاحلام “مسرح كوم” للمخرج أحمد كامل ويبدأ نجوم العرض استكمال البروفات الأسبوع المقبل، يجسد أبو الليف شخصية مطرب بالفندق.

وقال المخرج أحمد كامل أن فكرة مسرح كوم نفس فكرة الست كوم حلقات منفصله على خشبة المسرح، وهيتم تصويرها للعرض التليفزيونى.

وأضاف المخرج أحمد كامل جارى التعاقد مع نجوم أخرى للعرض ويضم العرض بعض الوجوه الصاعدة.

مسرح كوم بطولة أحمد سلامة، طاهر أبو ليلة، نادر أبو الليف ويضم العمل بعض الوجوه الصاعده إسلام البنهاوى،صلاح المصري، نيفين الكردي، بسمة صديق، جني محمود، أحمد المشير، حمادة أشرف ، على محمد، أحمد أبو الهدى، أحمد هاني ومن تأليف يوسف ناصر وفكرة وإخراج أحمد كامل.

نادر أبو الليف وأغنية الحفلة

كان نادر أبو الليف قد كشف عن تفاصيل تقديمه أغنية “الحفلة” التى تم طرحها فى عيد الأضحى وذلك عبر قناته على موقع «يوتيوب».

وقال نادر أبو الليف في أحدث تصريحه الصحفية: كان هناك اتفاق مع فريق مسرحية “عزيز وغالى” على تقديم أغنية “الحفلة” والتى أقدمها ضمن أحداث المسرحية على أن اقوم بطرحها عبر اليوتيوب أيضا فى عيد الأضحى.

وأضاف نادر أبو الليف: الذى حمسني لتقديمها حيث تتناسب مع طبيعة العيد حيث هناك أجواء مبهجة بالأغنية وتدعو للفرحة والسعادة وهو الأمر الذى اعجبني فى هذه الأغنية أيضًا.

وطرح المطرب نادر أبو الليف أغنيته الجديدة والتى تحمل اسم “الحفلة الليلة” وذلك بمناسبة عيد الأضحى عبر قناته على اليوتيوب.

أغنية ” الحفلة الليلة” غناء نادر ابو الليف وكلمات الشاعر الغنائي حيده وألحان وليد منير وتوزيع أحمد طايع.

حالة أبو الليف الصحية

كشف الفنان نادر أبو الليف عن تطورات حالته الصحية وما أصابه مؤخرًا وكان سببا في دخوله إلى المستشفى.

وقال نادر أبو الليف فى تصريح صحفي: “حالتى الصحية حاليا فى تحسن كبير عن الأيام السابقة وأن كان هناك بعض الامور البسيطة التى أعمل على علاجها ولكن بشكل عام انا بصحة جيدة وامارس حياتى وعدت الى التمثيل والغناء من خلال مسرحية ”عزيز وغالى” التى يتم عرضها فى الإسكندرية.

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