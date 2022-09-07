شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات الحالة الصحية للمطرب محمد ثروت بعد خضوعه لجراحة فى القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المطرب محمد ثروت لـ الخليج 365 بأنه ما زال يتابع مع الطبيب المعالج في الخارج حالته الصحية ويلتزم بالعلاج، مطمئنا جمهوره بأنه بخير.

ويمر محمد ثروت حاليا بفترة نقاهة حتى لا تحدث أية مضاعفات، حسبما قال ابنه في تصريحات سابقة لـ الخليج 365، وذلك بعدما خضع لـ جراحة دقيقة في القلب بالنمسا وهى العملية الثانية له في نفس العام، إذ سبق أن خضع لجراحة في القلب شهر يونيو الماضي.

ويعتزم المطرب محمد ثروت طرح أغنية جديدة بعنوان "هنسيب لمين الغنا"، فورعودته إلى مصر وبعد أن يطمئن على حالته الصحية.

وكان أحمد ثروت ابن المطرب محمد ثروت قال في تصريحاته: " في العملية الأولى كان والدي يعانى من انسداد في الشريان بنسبة 90%، ونصحه طبيبه الخاص بإجراء جراحة أخرى "منظار" للاطمئنان عليه وتجنبا لأى مضاعفات، وأن الطبيب نصح والده بإجراء تلك الجراحة في دولة النمسا لأنها عملية دقيقة لا تتوفر معداتها في مصر.

يشار إلى أن أغنية هنسيب لمين الغنا، كلمات الشاعر أحمد المالكى، وألحان محمد عبية، وتوزيع أحمد أمين، وميكس وماستر هاني محروس، وإنتاج أحمد ثروت.