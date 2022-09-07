شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة رامى جمال يحيى حفلاُ غنائيًا بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى اليوم الأربعاء في التاسعة مسااء المطرب رامى جمال حفلا غنائيا بأحد فنادق محافظة الإسكندرية، يقدم فيها رامى باقة من اشهر اغانية القديمة والحديثة منها خلينا قاعدين، فقت متأخر، سقف، بقيت أخاف، سيبو، مات اللى فات، دى العيون، قمر ومنور، اوعدينى، ولسه، استغنيت، اتفضل امشى، قدامى، ناديلى، من كتير، زى الشمس، الجو جامد، مفاضش بيا، بيهم كلهم

طرح رامى جمال12 أغنية من ألبوم "يستاهل بوستين" يضم 12 أغنية مثل "بقيت أخاف"، "خلينا قاعدين"، "موقف ضعف"، "قمر ومنور"، "أنا دلعت"، "مسيرى أنساك"، "أدبتنا الدنيا"، "شفت الحقيقة"، "سيبنا بعض"، "كلمينى شوية عنى"، "فى جمال كدة".وتعاون رامى جمال فى الألبوم مع الشعراء أمير طعيمة، أحمد عبد النبى، محمد أبو نعمه، عمرو المصرى، أحمد المالكى، محمد عاطف، إبراهيم جاد ومن الملحنين أحمد العدل، غريب، محمود أنور، مدين، محمد أنيس.

أما الموزعون أحمد ابراهيم، توما، الهامى دهيمة، وأحمد حسام، وسام عبدالمنعم، أسامة الخطيب، يحيي يوسف، أحمد عبد السلام، كما قدم رامى جمال عدد من الأغنيات من ألحانه.ويذكر ان على مدار الأيام الماضية، انتشر فيديو لشاب يدعى "أحمد سالم" يعمل فى النقاشة وهو يغنى "بكرة يا حبيبى" للمطربة وردة، وتفاعل معه العديد من المشاهير وعلى رأسهم المطرب رامى جمال الذى وعده بالغناء معه وإنتاج أغنية له.

تحدث الفنان رامى جمال، عن أحمد سالم المطرب النقاش وموهبته ومشروعه المقبل معه، من خلال فيديو عبر حسابه على إنستجرام.وقال رامى جمال: "عايز أتكلم عن القبول اللى ربنا كتبه للفنان أحمد سالم، فنان بدرجة مشفتهاش فى حياتى غير مرتين تلاتة، أحمد أنا شايف القبول اللى ربنا كتبه والحب اللى أنتوا حبينوا لى فرحان جدًا أن ما زال الصوت الحلو والفن الحقيقى الناس بتحبه وبتدعمه".

وتابع فى حديثه: "فى ناس كتير وفرحانة إنى بساعد أحمد أنا مش بساعد أحمد، أنا بساعد نفسى كفنان وملحن ومطرب، والوسط الفنى لما يبقى فى فنانين زى أحمد بترتقى بالذوق العام ودى حاجه محتاجينها كلنا".

وأضاف: "واتعلمت فى بيت أهلى أن الفرصة لما بتيجى لحد بتبان إن ربنا اللى بعتها، وممكن أنا أحاول أسهل على أحمد مشواره فى الفن، ودى حاجه تخلينى فى قمة سعادتى، وفى ناس بعتت تقولى أنت بتساعد أحمد عشان التريند دى مش شخصيتى ولا هتكون شخصيتى اللى بعتولى كده أكيد موهوبين كل واحد جاى لى فرصة، فرصكوا كلها جاية، وأحمد غنى هو بيشتغل رجل نقى بعد سنة ونص والفيديو ينتشر".