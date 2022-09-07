شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء الدين محمد يحتفل بحصول ابنته على الدكتوراه: الفلوس مش كل حاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد عن سعادته البالغة بعد حصول ابنته شهد على الدكتوراه من إنجلترا، كما وجه رسالة إلى جمهوره بضرورة الاهتمام بتعليم أولادهم مهما كان ثمن ذلك.

ونشر بهاء الدين محمد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لابنته، وعلق عليها قائلًا: "البنت دي اسمها الدكتورة شهد بهاء الدين محمد، تخرجت فى الجامعة الأمريكية بتفوق ولخصت الأربع سنين ف تلاته علشان عندها إرادة وحلم وتخصصها كان صعب ( بايولوجى ) وكانت لازم تكمل المهمة لأنها بنت وهبت نفسها أو وهبها ربنا للعلم وكان لازم تعمل دكتوراه فى إنجلترا".

وتابع: "وكانت أصعب تجربة بالنسبالى لأنى شاعر وبشتغل بمزاجى ومش مع أى حد ومش من هواة تحويش الفلوس والإدخار والحاجات دى.. يعنى مهمتي أصعب وأخطر لأنها ف غربة وحواليا الكورونا شلت حركة الحياة".

واستكمل بهاء الدين محمد حديثه: "وفي يوم ح أبقى أحكيلكم باختصار كم المعاناة اللي عيشتها وشوفتها خلال أربع سنين وأكتر وكانت تجربة ممكن تقضى على حياة وأعصاب أي إنسان.. وتمت وحصلت على الدكتوراه الحمد لله".

كما وجه رسالة لجمهوره قائلًا: "بس مهم تاخدوا فكرة علشان تعرفوا إن الفلوس مش كل حاجه، فى حاجات كتير ف الدنيا أهم وعلشان كمان أقولكم على قد ماتقدروا علموا ولادكم مهما كان التمن، الفلوس بتموت وبتخلص بس العِلم باقي إلى نهاية الحياة دي مش شعارات ولا منظره.. دى الحقيقة، اوعى تحقق حلمك وبس، بحكى بعد ماتمت المهمة وقاعد بستوعب وبسترجع كل الأحداث".