شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات أفلام السينما تتجاوز 7 ملايين جنيه فى الأسبوع الأول من سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الأفلام المعروضة في دور السينما المصرية حاليا إيرادات خلال الأسبوع الماضي وصلت إلى 7,633,950 جنيها، أي نحو 7 ملايين ونصف مليون جنيه مصري، من شباك التذاكر بدور العرض.

ووصلت إجمالي إيرادات فيلم تسليم أهالي إلى 24,527,623جنيها بعد 5 أسابيع من العرض، حقق منها خلال الأسبوع الماضي نحو 2 مليون ونصف مليون جنيه، والفيلم من بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد، ويظهر بها الراحلان دلال عبد العزيز وسمير غانم، وإخراج خالد الحلفاوي.

فيما حقق فيلم كيرة والجن إيرادات خلال الأسبوع الماضي وصلت إلى 1,848,747 جنيها، ويعد أقل أسبوع إيرادات للفيلم منذ بدء عرضه، ليصل مجموع إيرادات الفيلم إلى 112,440,603 جنيها بعد 10 أسابيع من العرض.

فيلم كيرة والجن بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري وسيد رجب وأحمد مالك والعديد من الفنانين، ومأخوذ عن رواية ثورة 1919 للكاتب أحمد مراد الذي كتب سيناريو الفيلم أيضا، ومن إخراج مروان حامد.

أما فيلم بحبك لـ تامر حسني وهنا الزاهد، فقد حقق إيرادات خلال الأسبوع الماضي 1,114,374 جنيها، ليصل مجموع إيراداته إلى 51,437,812 جنيها بعد 9 أسابيع من العرض، ويشارك في بطولة الفيلم هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وتميم عبده وسمر محمد متولى.

فيما وصل مجموع إيرادات فيلم عمهم إلى 49,498,231جنيها بعد 9 أسابيع من العرض، حقق منها خلال الأسبوع الماضي 1,332,403 جنيها، والفيلم من بطولة محمد إمام ، هدى المفتي، محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.

أما فيلم خطة مازنجر فقد حقق في الأسبوع الثاني من عرضه إيرادات 589,448 جنيها، ليصل إجمالي إيرادات 1,392,123 جنيها، والفيلم من بطولة ياسمين رئيس، حمدي الميرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، محمد أسامة "أوس أوس"، سماء إبراهيم، إسماعيل فرغلي، ياسر الطوبجي، من تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله.

وبعد 3 أسابيع من عرضه وصلت إيرادات فيلم الدعوة عامة إلى 1,452,519 جنيها، حقق منها في الأسبوع الماضي 203,357 جنيها، والفيلم من بطولة محمد عبد الرحمن وأحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد.