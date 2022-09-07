شكرا لقرائتكم خبر عن ربنا يخلى كل الآباء الطيبين.. هلا رشدى تطرح أغنيتها الجديدة "شايلة اسمه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة هلا رشدي، كليب أغنيتها الجديدة "شايله اسمه"، التى أهدتها لوالدها وكل الآباء، وهي من كلمات والدها الشاعر طارق جلال وألحان شادى حسن، توزيع نديم الشاعرى، والأغنية وتم تصويرها خلال حفل زفاف شقيقها.

وقالت هلا، بعد طرح الأغنية الجديدة، عبر حسابها على إنستجرام: "ربنا يخلي كل الآباء الطيبين ويبارك في عمرهم بصحة وعافية ويرزقنا رضاهم".



هلا رشدي

وشاركت المطربة هلا رشدى في مسلسل "مكتوب عليا"، رمضان المنقضى والمسلسل من بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وعدد من ضيوف الشرف منهم فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليّا في إطار اجتماعي كوميدي، فبعد أن استيقظ جلال مكتشفًا كتابات غريبة على يده تصف أحداث يومه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة، وأسرار لم يكن ليعرفها، ويستغله رجل أعمال كبير ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان.