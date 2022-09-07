شيماء سيف تروج لمسرحية "جامعة المشاغبين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة شيماء سيف، لمسرحية "جامعة المشاغبين"، المقرر أن تعرض يوم الأربعاء 14 سبتمبر حتى 17 سبتمبر في الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه.

ونشرت سيف، بوستر المسرحية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "بسم الله ببدأ مسرحية جامعة المشاغبين، استنونا من يوم الأربعاء 14 إلى السبت 17 سبتمبر مع أحلى وأجمل نجوم، وإخراج العسل أوتاكا، الرياض".

مسرحية "جامعة المشاغبين" بطولة بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، أوس أوس، وإيمان السيد وغيرهم.

وكان آخر أعمال الفنانة شيماء سيف مسلسل "أحلام سعيدة"، بطولة الفنانة يسرا، الذي عرض في سباق دراما رمضان 2022.

وشاركها البطولة كل من: غادة عادل، مي كساب، نبيل نور الدين، عماد رشاد، نور محمود، ومن تأليف هالة خليل، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة "العدل جروب".