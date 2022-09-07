مي نور الشريف "تريند" بسبب صورة على "إنستجرام".. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتلت الفنانة مي نور الشريف، مكانة متقدمة في قائمة التريند عبر محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الأخيرة الماضية، بعد صورة نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

"مي" ظهرت في الصورة مع والدتها النجمة الكبيرة بوسي، وشقيقتها سارة نور الشريف، وهن على شاطئ البحر، وعلّقت عليها بالقول: "اللهم ديم نعمتك علينا.. ربنا يديمكم نعمة ورحمة ليّا.. الحمد لله".

ولاقت الصورة إعجاب متابعي مي نور الشريف عبر "إنستجرام"، ومن بينهم الفنانة دنيا عبد العزيز التي كتبت: "حبايبي"، وهو نفس تعليق الإعلامية بوسي شلبي، فيما كتبت الفنانة الكبيرة سوسن بدر: "يا رب"، وكتبت الإذاعية إيناس سلامة الشواف: "يا رب يا حبيبتي"، والفنانة يارا جبران وضعت رمز القلب، وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي نور الشريف، مسلسل "اللهم إني صايم" في موسم دراما رمضان 2017، مع النجوم: مصطفى شعبان، ماجدة زكي، ريم مصطفى، وفاء صادق، فراس سعيد، ومحمد أبو الوفا وغيرهم، من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أكرم فريد.