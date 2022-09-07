موعد حلقة دينا الشربيني في "معكم منى الشاذلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل الفنانة دينا الشربيني ضيفة برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "CBC"، غدا الخميس 8 سبتمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ونشرت الفنانة دينا الشربيني برومو الحلقة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "استنوني يوم الخميس الساعة 9 مساءً في حلقة مع الإعلامية الجميلة منى الشاذلي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا الشربيني مسلسل "المشوار" مع النجم محمد رمضان، في رمضان 2022.

وعُرض للفنانة دينا الشربيني مؤخرًا، مسرحية "أحفاد ريا وسكينة" على مسرح بكر الشدي البوليفارد، مع بيومي فؤاد وأوس أوس، تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، ومن إخراج سامح بسيوني.

وتواصل الفنانة دينا الشربيني، تصوير مشاهدها في فيلم "شقو"، وتجسد خلاله دور "ممرضة"، مع النجوم: عمرو يوسف، أمينة خليل، ومحمد ممدوح وغيرهم.