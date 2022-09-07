مليون و170 ألف جنيه.. تفاصيل الحجز على أجر أحمد الفيشاوي عن فيلم "رهبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد المستشار القانوني حسين هلال، محامي المنتجة ناهد فريد شوقي، أن الفنان أحمد الفيشاوي، والشركة المنتجة لأحدث أفلامه "رهبة"، أصبحوا ملزمين بتنفيذ الحكم الصادر بالحجز على أجر الفنان عن الفيلم.

هلال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الشركة المنتجة لفيلم (رهبة)، والفنان أحمد الفيشاوي، وصلتهم إنذارات قضائية على يد محضر الأيام الماضية، لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة الجيزة الإبتدائية بالحجز على أجر أحمد الفيشاوي لدى الشركة المنتجة للفيلم الجاري تصويره، ومن إنتاج شركة جذور للإنتاج السينمائي والتوزيع ويمثلها السيد أيمن يوسف، وذلك تنفيذا للحكم النهائي، الصادر للمنتجة ناهد فريد شوقي، بإلزام الفيشاوي بسداد مبلغ مليون ومائة وسبعون ألف جنيه".

وتابع: "المنتجة ناهد فريد شوقي لن تتراجع عن الحجز على أجر الفنان أحمد الفيشاوي، لدى الشركة المنتجة أو أي شركة أخرى تتعاقد معه، حتى حصولها على كامل المبلغ المحكوم لها به، وتم تحذير الفنان ومنتج فيلم (رهبة)، من إخفاء الأوراق الواجب إيداعها طبقا لنص المادة 343 من قانون المرافعات، وفي حالة عدم الالتزام، فإن الشركة المنتجة للفيلم والمحجوز تحت يدها المبلغ ستتحمل سداد المبلغ المحجوز به، فضلا عن التعويضات اللازمة".

المنتجة ناهد فريد شوقي، بدأ نزاعها مع الفنان أحمد الفيشاوي في عام 2016، بسبب عدم التزامه، بتنفيذ تعاقده معها على بطولة فيلم "اللعبة الأمريكاني"، بعد تصوير 40% من مشاهده.