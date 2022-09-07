أخيرًا خرجت من أحزانها.. إيمي سمير غانم تطل بكاش مايوه على البحر في أحدث ظهور لها – «شاهد»

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 12:50 مساءً - عادت الفنانة الشابة إيمي سمير غانم، لممارسة حياتها الطبيعية تدريجيًا، بعد وفاة والديها النجمين القديرين سمير غانم ودلال عبد العزيز، تباعاً وفي فترة قصيرة لم تتجاوز 3 أشهر.

وظهرت “إيمي” رفقة الفنان هشام ماجد وعدد من أصدقائها، وبدت فى محاولة للاستمتاع بحياتها قبل انتهاء فصل الصيف.

إطلالة إيمي على البحر

ولفتت إيمي سمير غانم الأنظار في الصور بإطلالة صيفي أنيقة، حيث ارتدت كاش مايوه طويل وذا أكمام مكشوفة و اتسم بأنه مزج بين مجموعة من الألوان التي تتناسب مع الأجواء الصيفية.

وأنتعلت إيمي سمير غانم حذاء صيفي باللون الأبيض، مع حقيبة يد متوسطة الحجم تميزت بأنها مصنوعة من الخوص.

إيمي سمير غانم وهشام ماجد وأصدقائهما

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت إيمي سمير غانم على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها،ولم تبالغ إيمي في استخدام مستحضرات التجميل واعتمدت على جمالها الطبيعي.

إيمي بعد وفاة سمير غانم

علاقة إيمي سمير غانم بوالدها الكوميديان الراحل، كانت علاقة وطيدة وقوية ومعروفة للجميع، لم تكن تتوانى أن تعلنها بكل الحب في كافة التصريحات “بحب بابي أكتر”.

لم ينتقص حب إيمي سمير غانم لوالدها من مقدار محبتها لوالدتها الفنانة دلال عبد العززي، ولكنها كانت تضع سمير غانم في مكانة لا تقرب منها أحداً، لدرجة أنها كانت تراقبه من خلال الكاميرات بعد زواجها من الفنان حسن الرداد، لتطمئن على صحته بشكل يومي.

فقدت إيمي الكثير من بهجتها واختفت تمامًا عن الأنظار بعد وفاة سمير غانم يوم 20 مايو 2021، ولم تظهر سوى باكية في العزاء وأثناء زياراتها للمقابر.

إيمي سمير غانم بعد وفاة دلال عبد العزيز

اختلف الأمر على مر الأسابيع التي تلت وفاة سمير غانم، أصبح قلب إيمي معلقا بنهوض والدتها دلال عبد العزيز من أزمتها الصحية، أخذت في نشر الأدعية وطلب الدعاء من محبيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ظلت إيمي تظهر فقط من خلال كتابة المنشورات التي تطلب الدعاء، ونشر صور والديها دون الظهور في أي مناسبة عامة كانت أو خاصة.

ظل الحال على نفس الوتيرة لمدة أسابيع حتى توفيت دلال عبد العزيز في السابع من أغسطس 2021، لتبتعد إيمي عن السوشيال ميديا وتنشر صورا ومنشورات متعلقة بوالديها فقط على فترات.

إيمي سمير غانم تعود لحياتها الطبيعية

لم يكن الأمر سهلا ولكنها بدأت في العودة تدريجيًا، وبداية من شهر ديسمبر ختام عام 2021، نشرت إيمي سمير غانم صورة أثناء أداء مناسك العمرة.

توالى نشر الصور على حساب إيمي سمير غانم بعد ذلك، على فترات ولكنها كانت حريصة على محاولة الخروج من حالة الحداد، حيث شاركت تفاصيل رحلتها في السعودية من تأدية العمرة وإطعام القطط ومشاركة نشاطات مع زوجها الفنان حسن الرداد وأصدقائها، ثم تسلم تكريم والديها في مهرجان Joy Awards بعد ذلك.

مؤخرًا نشرت إيمي سمير غانم صورًا غاب عنها ارتداء الملابس السوداء التي حرصت على الظهور بها طوال الفترة التي أعقبت وفاة والديها، وظهرت بفستان صيفي مبهج ومتداخل الألوان، لتشارك الجمهور تفاصيل رحلتها للساحل الشمالي لقضاء عطلتها الصيفية.

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