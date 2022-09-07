شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب باريس سان جيرمان يصدم ميسي ويُضيع عليه إنجاز غير مسبوق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن الفرنسي كريستوفر جالتييه مدرب باريس سان جيرمان، وجه صدمة قوية إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق، بسبب دوري أبطال أوروبا.



باريس سان جيرمان يعبر يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا



ونجح البي إس جي، في تحقيق الفوز ضد يوفنتوس الإيطالي، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب حديقة الأمراء، ضمن الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات.

وشهدت المباراة خروج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق، واستبداله من قبل المدير الفني قبل نهاية المباراة بنحو 6 دقائق.

وأكدت شبكة "أوبتا العالمية للإحصائيات" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، أن استبدال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 84، شهد رقمًا قياسيًا، لم يحدث منذ أكتوبر 2014.

وشهد التبديل غضبًا واسعًا لدى قطاع كبير من جماهير باريس سان جيرمان، التي تخشى أن يحدث هذا التبديل، أزمة في غرفة الملابس.



رقم قياسي يضيع على ميسي بعد استبداله أمام يوفنتوس



وتابعت الشبكة: "ميسي لم يتم استبداله أبدًا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، منذ مباراة برشلونة الإسباني وأياكس الهولندي في 21 أكتوبر 2014، أي منذ 8 سنوات تقريبًا".

واختتمت: "جالتيه في باريس سان جيرمان، أوقف سلسلة ليونيل ميسي المتتالية، عند 63 مباراة فقط في دوري أبطال أوروبا".