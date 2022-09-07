شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم يحيى الفخراني فى ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُكرم اليوم الأربعاء ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية برئاسة المخرج أشرف أبوالنجا، الفنان يحيى الفخراني فى احتفالية كبرى تُقام في الـ7 مساءً بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وينظم الحفل بالتعاون مع إدارة النشاط الثقافي والفكرى بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.

وتحمل الاحتفالية عنوان "يحيا الفن.. يحيا المجد.. يحيا الفخرانى" وتتضمن الحديث عن المشوار الفنى لـ"الفخراني" وأهم أعماله والمحطات الفنية فى حياته، كما يتضمن الحفل فقرات غنائية للمطرب الكبير هشام عباس والمطرب وائل الفشنى.

ومن المقرر أن تقدم الاحتفالية الإعلامية الكبيرة شافكى المنيرى، وتبدأ بعرض فيلم تسجيلي من إخراج د.أشرف أبوالنجا عن الفنان القدير يحيى الفخراني وأبرز محطاته الفنية.

يذكر أن يحيى الفخرانى قدم آخر أعماله فى شهر رمضان قبل الماضى خلال مسلسل "نجيب زاهى زركش" وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.