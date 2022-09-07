شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تصور أول مشاهد مسلسلها "سيب وأنا أسيب" 20 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة هنا الزاهد لبدء تصوير مسلسلها الجديد "سيب وأنا أسيب" - اسم مؤقت - مقرر تغييره خلال الفترة المقبلة، حيث حدد القائمون على العمل يوم 20 سبتمبر الجارى موعداً لبدء تصوير أول مشاهد العمل المكون من 10 حلقات تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان ويشارك فى بطولته أحمد السعدنى وعارفة عبد الرسول.

"سيب وأنا أسيب" يسجل البطولة المطلقة الثانية لـ هنا الزاهد فى الدراما، حيث كانت البطولة المطلقة الأولى العام الماضى خلال مسلسل "حلوة الدنيا سكر" من 40 حلقة وإخراج خالد الحلفاوى، ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" و"9 خطوات لقلب الرجل" و"الجريمة لا تفيد" و"المتخصصة" و"لو كنت يوم أنساك" و"قولى لأحمد" وأخيراً أمانى وتهانى".

وفى سياق آخر تستكمل هنا الزاهد تصوير فيلم "مستر اكس" الذى يجمعها بزوجها أحمد فهمى، ويشارك فى بطولته أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، وضيوف شرف أكرم حسنى، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، صبرى فواز، وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.

ويسجل فيلم "مستر اكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، اذ قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

ويعرض لها الزاهد حالياً فيلم "بحبك" الذى انطلق في موسم عيد الأضحى السينمائى، وهو تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد سمر محمد متولى وعدد آخر من الفنانين.