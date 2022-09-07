شكرا لقرائتكم خبر عن هند عبد الحليم تطلب من متابعيها الدعاء لوالدتها بالشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة هند عبد الحليم على صفختها الرسمية بموقع "إنستجرام" صورة لها مع والدتها، ودعت لها بالشفاء، وعلقت على الصورة: "ربنا يشفيكى ويعافيكى يا أمى ويخليكى لينا ويديكى الصحة يارب" وتفاعل عدد كبير من أصدقائها ومتابعينها الذين قاموا بالدعاء بالشفاء لها، يذكر أن والد هند عبد الحليم هو نجم مصر ونادى الزمالك السابق الكابتن أحمد عبد الحليم.



بوست هند عبد الحليم على انستجرام

وكان آخر أعمال الفنانة هند عبد الحليم حكاية "تقلها دهب" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، والتي تسلط الضوء على البطلات المصريات في الأولمبياد، وجسدت هند خلال الأحداث دور بطلة العالم في الكاراتيه، وهو الدور الذى يدور حول البطلة فريال أشرف التي حصدت الميدالية الذهبية لوزن أكثر من 61 كجم سيدات في منافسات الكاراتيه بأولمبياد طوكيو.

وشارك فى بطولة المسلسل كل من منال سلامة وأيمن الشيوى ومحمد أحمد ماهر وياسر على ماهر وإسماعيل شرف وشريف حلمى وسعيد صديق ومحمد غنيم وسمير بدر وهو من تأليف يسرى الفخرانى وحسن كمال، وإخراج أحمد يسرى، وتعرض حلقات "تقلها دهب" هذه الأيام على قنوات Dmc.