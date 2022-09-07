شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم شباك تذاكر السينما يحققون أعلى إيرادات فى مشوارهم خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الساحة السينمائية انتعاشة كبيرة فى عام 2022، وتحديداً على مستوى شباك التذاكر الذى شهد تحقيق العديد من الأرقام القياسية فى المواسم السينمائية هذا العام، وألقت هذه الانتعاشة بظلالها عن نجوم السينما الذين قدموا أفلام هذا العام، إذ استطاع عدد من نجوم الشباك تحقيق أعلى إيرادات في مشوارهم السينمائى.

كريم عبد العزيز وأحمد عز 112 مليون بفيلم "كيرة والجن"

حقق النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز أعلى إيرادات في مشوارهما السينمائى من خلال فيلم "كيرة والجن" المعروض حالياً والذى وصلت ايراداته إلى 112 مليون جنيه حتى الآن كأعلى الأفلام تحقيقاً للايرادات في تاريخ السينما المصرية، وياتى ذلك بعدما كان آعلى إيرادات لكريم عبد العزيز 104 مليون في فيلم "الفيل الأزرق 2"، وأحمد عز 101 مليوناً في فيلم "ولاد رزق 2".

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، وعدد كبير من ضيوف الشرف فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.



كريم عبد العزيز واحمد عز

حقق النجم أحمد حلمى أعلى إيرادات فى مشواره السينمائى بفيلم "واحد تانى" الذى عرض فى موسم عيد الفطر هذا العام، إذ استطاع الفيلم حصد 64 مليون جنيه، وذلك بعدما كان أعلى أفلام أحمد حلمى تحقيقاً للايرادات هو "لف ودوران" الذى وصلت إيراداته إلى 45 مليون جنيه وقت عرضه في عام 2016.

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.



واحد تانى

حصد محمد إمام إيرادات بلغت 50 مليون جنيه بفيلم "عمهم" الذى انطلق في السينمات خلال موسم عيد الأضحى هذا العام، متخطياً بذلك فيلم "لص بغداد" الذى كان قد حقق إيرادات بلغت 33 مليون جنيه وقت عرضه في عام 2019.

فيلم "عمهم" بطولة محمد إمام محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا، حول سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضى، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا فى العديد من المتاعب.



عمهم

كريم محمود عبد العزيز 28 مليوناً بفيلم "من أجل زيكو"

حقق كريم محمود عبد العزيز أعلى إيرادات في مشواره السينمائى بفيلم "من أجل زيكو" الذى حصد إيرادات بلغت 28 مليون جنيه، وذلك بعدما كان فيلم موسى" الأعلى تحقيقاً للايرادات بالنسبة لكريم محمود عبد العزيز اذ وصلت إيراداته إلى 17 مليون جنيه عند عرضه العام الماضى.

فيلم "من أجل زيكو" بطولة منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه حول زيكو الطفل الوحيد لعائلة مجنونة ومضحكة، تتحول حياتهم رأسًا على عقب عندما يربح زيكو فرصة المشاركة فى مسابقة أذكى طفل فى مصر، يدفعهم هذا الأمل إلى الانطلاق فى مشوار ملىء بالمغامرات الكوميدية والمفاجآت الخطيرة.



من اجل زيكو

حصدت دنيا سمير غانم إيرادات بلغت 25 مليون جنيه بفيلمها "تسليم أهالى" المعروض فى السينمات حالياً وهو الرقم الأعلى فى مشوارها، لاسيما وأنها تقدم أولى بطولاتها المطلقة فى السينما وتتدخل المنافسات على شباك التذاكر للمرة الأولى أيضاً من خلال "تسليم أهالى".

فيلم "تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة حب بين بيومي فؤاد ودلال عبد العزيز وهما من عائلة واحدة وتكلل بالزواج ولكن سرعان ما تحمل ليلة زفافهما مفاجئة تغير من حياة ابن بيومي فؤاد "خليل" ويجسده هشام ماجد، وابنة دلال عبد العزيز "زاهية" وتجسدها دنيا سمير غانم.



تسليم اهالى

على ربيع 20 مليوناً بفيلم "زومبى"

حقق على ربيع أعلى إيرادات في مشواره السينمائي بفيلمه "زومبى" الذى تم عرضه في موسم عيد الفطر هذا العام، إذ وصلت إيراداته إلى 20 مليون جنيه، وذلك بعدما قدم على ربيع أكثر من فيلم في السينما ولم تتخطى إيرادات أي منهما حاجز الـ 10 مليون جنيه.

فيلم "زومبى" بطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد، سامى مغاورى، ومحمود السيسى وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.