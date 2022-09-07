محمد علي رزق يهنئ ريهام عبد الغفور بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان محمد علي رزق، الفنانة ريهام عبد الغفور بعيد ميلادها، الموافق اليوم 6 سبتمبر الجاري.

ونشر رزق صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"كل سنة وأنتي طيبة يا أجمل وأطيب الناس، وعقبال سنين كتير وإنتي ناجحة ومكسرة الدنيا يا أحلى ريكو في الدنيا".

يذكر أن أخر أعمال ريهام عبد الغفور مسلسل "منعطف خطر"، وهو مكون من 15 حلقة، وعرض عبر منصة "شاهد VIP" تأليف محمد المصري، وإخراج السدير مسعود، ومن بطولة باسل خياط وباسم سمرة ومحمد علاء وسلمى أبو ضيف وآدم الشرقاوي وتامر نبيل وحنان سليمان وغيرهم.