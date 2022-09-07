شكرا لقرائتكم خبر عن ما فيش حد عنده أولاد زيكم ويبات يوم فقير.. رسالة أحمد سعد لأبنائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان أحمد سعد على صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام" صورة تجمعه بأولاده داخل سيارته معلقا: "أولادى أحبابى أصحابى أنا فخور بكم جدا وبحبكم جدا جدا يا مصدر إلهامى.. الكون كله شايف أنكم أولادى، وأنا شايف الكون فيكو.. طبعا مش هنجيب سيرة لولا الصغيرة، عشان دى نعملها قريبا بوست لوحدها، يا رب يخليكم ما فيش حد عنده أولاد زيكم، ويبات يوم فقير".



أحمد سعد وأبناؤه



بوست أحمد سعد

يذكر أن النجم أحمد سعد حل ضيفا على برنامج صاحبة السعادة الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، الذى يذاع على قناة دى إم سى، وقال إنه اكتشف سرقة نصف لحن أغنية "طب ليه" التى قدمها للنجم راغب علامة من أغنية "حب العالم يا حياتى" للنجمة أصالة، مضيفا: "لدرجة أننى قولت لأصالة ضاحكا أغنيتى أحلى"، مشيرا إلى أن أغنية طب ليه كانت بصمة فى مشواره الغنائى بتعاونه مع نجم كبير، وما زال حتى الآن الجمهور يرددها وحافظ كلماتها.

وأضاف سعد مازحًا: "أنا ماكنتش أحلم ألحن لـ راغب علامة، أنا كان نفسى أمشى معاه بس فى الشارع، ومكنتش متخيل إن الأغنية هتعجبه بالطريقة دى، أنا آه كان عندى ثقة لكن مش لدرجة إن ما يتغيرش فيها حاجة".