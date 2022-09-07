شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تلعب دور ممثلة مشهورة فى "اتنين للإيجار" مع بيومى فؤاد وثروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة رانيا يوسف من تصوير مشاهدها كضيف شرف فى فيلم "اتنين للإيجار" مع الفنانين بيومى فؤاد ومحمد ثروت، والذى يتواصل تصويره حاليًا، حيث تجسد رانيا خلال الأحداث شخصية ممثلة مشهورة يحدث بينها وبين بيومى وثروت عدد من المواقف الكوميدية.

فيلم "اتنين للإيجار" تأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على، وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت خلال الأحداث، ومن الفنانات اللاتى يشاركن كضيفات شرف إسعاد يونس، ميرهان حسين، ناهد السباعى، ثراء جبيل وعدد آخر من الفنانين.

كما تستكمل رانيا يوسف تصوير مشاهد فيلمها الجديد "ملك" خلال الفترة المقبلة، حيث صورت عددًا من مشاهد الفيلم الشهر الماضى، والفيلم من تأليف وإخراج أيمن رفاعى، وتقدم رانيا في العمل دراما الرعب من خلال شخصية "ملك" التى تمتلك هبة من الله بأن ترى الأحداث المستقبلية، وذلك يتسبب لها بالكثير من المشاكل فى حياتها.

وتنتظر رانيا يوسف عرض مسلسلها "عالم تانى" والمقرر عرضه قريباً، ويشارك فى بطولته نضال الشافعى، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقى، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده، إلهام عبد البديع، مروة عبد المنعم، حسام فارس، أيمن عزب، مصطفى حشيش وعدد آخر من الفنانين، تأليف اسلام يوسف، ومن اخراج عبد العزيز حشاد.

وعرض لرانيا يوسف قبل شهر رمضان الماضى، مسلسل "شارع 9" وشارك في بطولته نرمين الفقي، محمود عبد المغني، نضال الشافعي، هدى الاتربي، صبا الرافعي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، عهدي صادق، سميرة صدقي، رانيا ملاح، حسام فاروس، مفيد عاشور، حمدي هيكل، يسرا مسعودي، كلوديا، إيمى إسلام، عبير منير.