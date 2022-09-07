شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد تصور فيلم "ع الزيرو" مع محمد رمضان بعد عودتها من أبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور النجمة جومانا مراد أول مشاهدها فى فيلم "ع الزيرو" مع النجم محمد رمضان، بعد عودتها من أبو ظبى، حيث تتواجد هناك من أجل تصور عدد من مشاهدها فى مسلسل "مهب الريح" مع النجمة هند صبرى والمكون من 45 حلقة ومقرر عرضه قريباً.

وتعود جومانا مراد إلى السينما بفيلم "ع الزيرو" بعد غياب 9 سنوات كاملة وتحديداً بعد تقديمها فيلم "الحفلة" مع أحمد عز ومحمد رجب وروبى عام 2013، فيما تشارك كضيفة شرف فى فيلم "يوم 13" الذى انتهت من تصويره منذ فترة ومقرر عرضه قريباً ويشارك في بطولته أحمد داود، دينا الشربينى شريف منير، نسرين أمين، نهى عابدين، وعدد كبير من ضيوف الشرف وتأليف وإخراج وائل عبد الله.

فيلم "ع الزيرو" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل، وبطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف الذين تجرى الشركة المنتجة الاتفاق معهم، ويتطرق الفيلم لقضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى تشويقى.

وتجسد جومانا مراد في مسلسل "مهب الريح" شخصية محامية تعمل في مكتب محاماة يمتلكه اياد نصار، والعمل بطولة هند صبرى، ماجد المصرى، جومانا مراد، إياد نصار، نهى عابدين، هدى المفتى، على الطيب، مؤمن نور عدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، والعمل إخراج أحمد خالد موسى.

وقدمت جومانا آخر أعمالها خلال حدوتة "مش هنفرح بيكى" من الموسم الأول لمسلسل "زى القمر"، تأليف شهيرة سلام وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وشارك في بطولتها عباس أبو الحسن، محمد كيلانى، مها أبو عوف، ألفت عمر، نرمين زعزع، هشام الشاذلى، محمد أبو داوود، وتناولت الحكاية نظرة المجتمع الى المرأة التى لم تتزوج حتى بلوغها الاربعين، ورد فعلها تجاه تلك النظرة.