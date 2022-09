شكرا لقرائتكم خبر عن قبل كاميلا مورونى.. 9 فاتنات فى حياة ليوناردو دى كابريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم العالمى ليوناردو دى كابريو تريندات مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية بعد انفصاله عن الممثلة وعارضة الأزياء كاميلا مورونى بعد علاقة دامت لـ4 سنوات.

ولم تكن كاميلا موروني هي السيدة الأولى في حياة ليوناردو دى كابريو إذ أنه معروف عنه ارتباطه بعدد كبير جدًا من جميلات الوسط الفنى، والتى شغلت كل واحدة منهن الأوساط الإعلامية الفنية في مختلف بلدان العالم.

وفى السطور التالية نستعرض لكم أشهر 9 سيدات في حياة ليوناردو دى كابريو:

بيرجيت هول

في عام 1994 ارتبط ليوناردو دى كابريو بعارضة الأزياء الشهيرة بيرجيت هول، والتي تعرف عليها خلال إحدى الحفلات، لتكون في مقدمة السيدات التي ارتبط بهن.



بيرجيت هول

ناعومي كامبل

كما ارتبط بالسوبر موديل الشهيرة ناعومي كامبل، وظهر الثنائي معًا في عدد من الرحلات والسهرات ولكنها لم تستمر سوى عدة أشهر قبل أن ينفصلا.



ناعومي كامبل

كريستين زانج

وظهر دي كابريو عام 1996 لأول مرة مع عارضة الأزياء كريستين زانج، والتي اصطحبها معه وقت العرض الخاص لفيلمه "روميو وجولييت"، لكنه انفصل عنها بالتزامن مع عرض فيلم "titanic".



كريستين زانج

ديمى مور

ومن العلاقات التي لم تستمر طويلا في حياة ليوناردو دى كابريو ارتباطه بالنجمة العالمية ديمى مور، بعد ظهورهما معًا عام 1997 لأكثر من مرة، ثم انتشرت بعد عدة أشهر العديد من الأخبار التي تفيد انفصالهما.



ديمي مور

جيزال بوندشين

أما عارضة الأزياء الشهيرة جيزال بوندشين ارتبط بها دي كابريو في الفترة من 2000 إلى 2005، وكانت من أطول العلاقات التي عاشها، كما أنها رافقته في حفل توزيع جوائز الأوسكار قبل أن ينفصلا.



جيزال بوندشين

إيفا هيرزجوفا

ومن العلاقات العابرة في حياته وقوعه في حب عارضة الأزياء التشيكية إيفا هيرزجوفا بعد العرض الأول لفيلم The Man In The Iron Mask، ولكن علاقة الثنائي لم تستمر سوى شهرين فقط.



إيفا هيرزجوفا

باريس هيلتون

كما انتشرت العديد من الأخبار التي تفيد باتباط دي كابريو بالنجمة العالمية باريس هيلتون بعد الظهور المتكرر للثنائي عام 2000.



باريس هيلتون

بار رفائيلي

وكذلك علاقته بالنجمة العالمية الشهيرة بار رفائيلي والتي استمرت لسنوات طويلة في الفترة من 2005 إلى عام 2011.



بار رفائيلي

رورباش

كما بدأ ظهوره مع رورباش عام 2015، وتصدر الثنائي وقتها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مرافقتها له في العديد من المناسبات والخروجات، ولكن انفصلا الثنائي بعد عام من ارتباطهما.