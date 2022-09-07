أحدث ظهور لـ محمد سامي ومي عمر والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المخرج محمد سامي صورة تجمعه بزوجته الفنانة مي عمر، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

والتقط سامي الصورة على طريقة "السيلفي" مع زوجته الفنانة مي عمر من أحدث ظهور لهما.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة وجاءت كالتالي:"بحبكم أنتوا الأتنين، حبيب قلبي، أجمل ثنائي بحبهم ربنا يخليكم لبعض، منورين الحلوين، حبايبي، إيه الجمال دا، الله وأكبر عليكم، القمرات، مش ناوي تجيبها معاك في مسلسل العمدة".

ومن ناحية أخرى آخر أعمال محمد سامي مسلسل "نسل الأغراب"، 2021.

وينتظر سامي عرض أفلامه "سري للغاية"، "العميل صفر".

بينما آخر أعمال مي عمر في رمضان الماضي 2022، مسلسل "رانيا وسكينة"، بطولة روبي وصبا الرافعي، وأوتاكا، ومحمد رضوان، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

كما تشارك مي عمر خلال الفترة المُقبلة في أفلام :تحت تهديد السلاح، العميل صفر، بضع ساعات.