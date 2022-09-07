شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل عايدة كامل.. تعاونت مع كبار النجوم وولدت ورحلت فى نفس الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الأربعاء، الذكرى الثانية على رحيل الفنانة عايدة كامل، حيث توفيت فى 7 سبتمبر من العام 2020، وعايدة كامل من مواليد 22 من شهر سبتمبر عام 1931 بالقاهرة، وتزوجت من الفنان الراحل محمود عزمى.

التحقت بالجامعة ودرست العمل الإذاعى وحصلت على درجة البكالوريوس فى التقديم الإذاعى، ثم التحقت بالمعهد العالي للتمثيل، ثم اتجهت مطلع الخمسينيات إلى التمثيل من خلال مشاركتها في العديد من الأعمال السينمائية.

ظهرت موهبتها الفنية من خلال المسرح المدرسى، ثم اكتشفها الفنان حسين فياض فقدمها فى عدد من برامج الأطفال مثل البرنامج الشهير "بابا شارو"، واستمرت لفترة طويلة في تقديم البرامج والمسلسلات الإذاعية.

قدمت ما يقرب من 120 عملاً فنياً بين التليفزيون والسينما والإذاعة وتعاونت فيها مع العديد من النجوم الكبار مثل إسماعيل ياسين ومحمد فوزى وفريد الأطرش وفاتن حمامة وشادية وماجدة وعمر الشريف وغيرهم.

من أبرز أفلامها "ست الحسن"، "ورد الغرام"، "لحن الخلود"، "نت الهوى"، "رقصة الوادع"، "حدث ذات ليلة"، "موعد مع المجهول"، "إسماعيل ياسين فى الطيران"، "حدث ذات ليلة"، "الانثى والذئاب" و"إسكندرية ليه".

اهتمت أكثر بالدراما التليفزيونية فى الثمانينيات ومن أهم مسلسلاتها "هوانم جاردن ستى"، "اللص الذى أحبه"، "القضاء في الإسلام"، "بين القصرين"، "قصر الشوق"، "رفاعة الطهطاوى".

أما فى الإذاعة فقدمت مسلسلات "الحب كدة"، "شىء من الخطر"، "حبيبى خذ بيدى"، "الدجال"، "ابن البرق"، "الفارس الأسود"، "كلاب الحراسة"، "الصديق والطريق".

كرمها وزير الثقافة السابق حلمي النمنم وخالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى والمخرج محمد الخولى رئيس المركز القومى للمسرح، فى عام 2017 بمسرح الهناجر وتم إهداؤها درع الرواد وشهادة تقدير.