شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج فيلم "Without Her": علمت نفسى الإخراج وتجاربى جعلتنى أكثر صرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليس غريبا على المخرج الإيراني أريان أن يعرض له أعمال فى المهرجانات العالمية، فقد طرحت عدة أفلام قصيرة له فى مهرجان بوسان ومهرجان كان، وخلال هذا العام من المفترض أن يعرض فيلمه الجديد "Without Her" في مهرجان فينيسيا السينمائي.

وكان قد صرح المخرج الإيرانى أريان لموقع variety أنه هو من علم نفسه الإخراج السينمائى وأخذ العديد من السنوات ليستطيع أن يخطو خطواته داخل مدرسة الإخراج، وأضاف أن خبرته العالمية علمته الكثير وعرف كيف يقع اختيار الأفلام في المهرجانات السينمائية، وقال أيضا "أعلم أن هناك الكثير من صناع الأفلام حول العالم وإذا اردت أن أنجح يجب أن أخرج فيلما أكثر من جيد، وجميع التجارب التي مررت بها جعلتني أكثر صرامة".

ويعرض فيلم "Without Her" بطلة الفيلم الرئيسية رويا والتي تستعد للهجرة لكنها تقابل امرأة تعاني من فقدان الذاكرة وتأخذها رويا معها و تبدأ حياتها في الانهيار وتكتشف بعد ذلك أن تلك المرأة ظهرت لتحل محلها ولكن بعد فوات الأوان.

ويصنف الفيلم تحت الأفلام النسوية وقال أريان وفقا لموقع variety إن دائما الأفلام تظهر الرجل وهو يتحدث عن لسان النساء ولكن حان الوقت لتتحدث النساء بنفسها عن حياتها و أضاف أنه يحاول ربط تراث السينما الإيرانية بلمسة غربية ويأمل أن يجذب الفيلم الكثير من الأنظار للسينما الإيرانية وتستطيع المنافسة دائما في السينما العالمية.