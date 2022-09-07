شكرا لقرائتكم خبر عن فى أكثر من شهر .. Bullet Train لـ براد بيت يحقق 197 مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Bullet Train للممثل العالمى براد بيت إلى 197 مليونًا و368 ألف دولار بدور العرض حول العالم، خلال أكثر من شهر على طرحه، حيث طرح يوم 5 أغسطس الماضى.

وانقسمت إيرادات فيلم Bullet Train بين 87 مليونًا و868 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و109 ملايين و500 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

يدور فيلم Bullet Train حول Ladybug القاتل الذى يقرر التخلي عن الحياة، لكن يتم اختياره من قبل معالجته ماريا بيتل من أجل الحصول على حقيبة في قطار سريع متجه من طوكيو إلى موريوكا، وعلى متن القطار يوجد مجموعة من القتلة الذى بمجرد دخولهم يكتشفون أن أهدافهم كلها مرتبطة ببعضها البعض.

فيلم Bullet Train من إخراج ديفيد ليتش، والفيلم المقتبس عن رواية Maria Beetle تأليف الكاتب الياباني كوتارو إيساكا، وبطولة النجمين براد بيت وساندرا بولوك، ومن المفترض أن تلعب ساندرا دور البطولة أمام براد لأول مرة، وتدور أحداثه داخل القطار السريع في طوكيو، والمتواجد على متنه 5 أشخاص من القتلة والذين تتضارب أهدافهم حول تنفيذ مهماتهم داخل القطار.