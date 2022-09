شكرا لقرائتكم خبر عن تيلدا سوينتون فى مهرجان فينيسيا السينمائى بشعر أصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين الممثلة تيلدا سوينتون، والتي ظهرت بصبغة شعر صفراء في مهرجان فينيسيا السينمائي، خلال جلسة تصوير لطاقم عمل فيلم "The Eternal Daughter" ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي.

ويتناول الفيلم قصة فتاة في منتصف عمرها تنتقل مع والدتها إلى قصر العائلة القديم والذي كان في يوما من الأيام فندقا وتظهر العديد من الأسرار حول هذا القصر ويجب على الفتاة و أمها اكتشاف تلك الأسرار المدفونة، ويشاركها في العمل كارلي صوفيا و جوزيف ميديل واوجست جوشي ويصنف الفيلم تحت فئة الغموض و الدراما وهو من تأليف و إخراج و إنتاج جوانا هوج.

كان آخر عمل شاركت فيه تيلدا سوينتون هو فيلم Three Thousand Years of Longing وهو فيلم ملحمي رومانسي وفنتازيا من إخراج وكتابة جورج ميلر، وشارك فيه إدريس إلبا وسارة هوبولت وطرح فيلم " Three Thousand Years of Longing" في 26 من أغسطس الماضي والفيلم مأخوذ عن كتاب " the djinn in the nightingale's eye" من كتابة الروائية البريطانية أنتونيا سوزان بيات.

وبدأت فعاليات مهرجان فينيسيا في 31 من أغسطس الماضي وكان فيلم "White Noise" هو فيلم الافتتاح من إخراج نواه بومباخ و من بطولة أدم درايفر، ومن المفترض أن تظل فعاليات المهرجان حتى اليوم 10 من سبتمبر، وكان قد صرح رئيس المهرجان أن خلال هذه الدورة سيتخلى المهرجان عن جميع الإجراءات الاحترازية،و يعرض خلال مهرجان فينيسيا لهذا العام العديد من الأفلام القوية مع ممثلين كبار وهناك منافسة شديدة تجمعهم خاصة فيلم "The Whale" للممثل بريندن فرازر.