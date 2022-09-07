شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة أحمد سعد تفاجئه بموتوسيكل بمناسبة عيد زواجهما فى "صاحبة السعادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم كل من النجم أحمد سعد والمطرب الشاب أحمد سالم أغنية "دارت الأيام" خلال استضافتهما مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة الذى يذاع على قناة دى إم سى.

وقال المطرب أحمد سالم إنه تفاجأ بعدد كبير من الأشخاص يبحث عنه بعد تقديمه على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أثناء عمله فى النقاشة عددا من الأغانى، وهذا ما دفع النجم رامى جمال للبحث عنه وكذلك الشاعر عمرو حسن.

وأكد أنه يحب الغناء من صغره ولكن لم يجد طريقا له، مضيفا: "لدرجة أن أصدقائى سمعونى وأنا بغنى وقدموا لي يد المساعدة".

وفاجأت الإعلامية إسعاد يونس النجم أحمد سعد بحضور زوجته علياء بسيونى الاستديو ومعها موتوسيكل بمناسبة عيد زواجهما.





وقال النجم أحمد سعد، خلال استضافته مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة الذى يذاع على قناة دى إم سى، إنه اكتشف سرقة نصف لحن أغنية "طب ليه" التى قدمها للنجم راغب علامة من أغنية "حب العالم يا حياتى" للنجمة أصالة، مضيفا: "لدرجة أننى قولت لأصالة ضاحكا أغنيتى أحلى"، مشيرا إلى أن أغنية طب ليه كانت بصمة في مشواره الغنائى بتعاونه مع نجم كبير، وما زال حتى الآن الجمهور يرددها وحافظ كلماتها.

وأضاف سعد مازحًا: "أنا ماكنتش أحلم ألحن لـ راغب علامة، أنا كان نفسي أمشي معاه بس في الشارع، ومكنتش متخيل إن الأغنية هتعجبه بالطريقة دي، أنا أه كان عندي ثقة ولكن مش لدرجة إن مايتغيرش فيها حاجة".

وأكد النجم أحمد سعد، خلال استضافته الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة الذى يذاع على قناة دى إم سى، أن أغنية "سألت نفسى كتير"، الذى قدمها في فيلم "الشبح" بطولة النجم أحمد عز تعتبر محطة مهمة في مشواره الغنائى، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى.

وعن سبب نجاح أغانيه في المسلسلات قال: "ربنا كرمنى في بداية حياتى بتعاونى مع الموسيقار عمار الشريعى في مسلسل هيما بطولة أحمد رزق، وقدمت من خلاله رباعيات، وتشرفت بالعمل مع الشريعى الذى تعلمت منه الكثير، وقال لى أى أغنية في عمل فنى لازم تعرف مين البطل".

وأضاف: "حققت نجاحا كبيرا بأغانى مسلسل البرنس مع محمد رمضان، وعدد من النجوم والعمل كان تريند طول شهر رمضان في كل حلقة".

وأكد: "حققت مع شقيقى النجم عمرو سعد نجاحات كبيرة بتقديمى أغانى في أعماله، واحنا الاتنين طول عمرنا داعمين لبعض".





وقال سعد إنه أول ما سمع أغنية "سايرينا يا دنيا" شعر أنها ليست تشببه، وهذا ما شجعه على تقديمها وحققت نجاحا كبيرا.

وأضاف سعد، خلال استضافته مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة الذى يذاع على قناة دى إم سى: "أوجه الشكر لكل من الشاعرة منة القيعى والملحن إيهاب عبد الواحد الذى شجعنى على تقديمها، وبصراحة مكنتش عارف اغنيها إزاى".

وتذكر سعد موقفا بعد غنائه بحبك يا صحبى في أحد الأفراح بالأقاليم: "الحضور صعدوا على المسرح لدرجة إنه وقع من كتر عدد الأشخاص".

وأكد النجم أحمد سعد أن أغنية "صدقينى" أصبحت تريند من وقت طرحها إلى وقتنا هذا، ولم يتخيل كمية النجاح التى حققتها، لدرجة الناس بيرقصوا عليها زى أغنية ماكرينا، ومنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف سعد، خلال استضافته مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة الذى يذاع على قناة دى إم سى: "في بداية حياتى الجمهور استقبلنى بحاجات عكس بعض، حيث قدمت لهم الشعبى والرومانسى والدراما، وهذا شيء عظيم يدل على النجاح".