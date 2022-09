شكرا لقرائتكم خبر عن الأيل الأبيض ودلالاته بعد الظهور فى الحلقة الثالثة من House Of The Dragon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر حيوان الـ white hart أو الأيل الأبيض فى الحلقة الثالثة من مسلسل House Of The Dragon، وأثار ظهوره الجدل ما بين الشخصيات فى السلسلة، حيث كان يريد أوتو هايتور والد أليسنت زوجة الملك فيسيريس تارجريان، في جعل الملك يعلن ابنه أيجون الوريث الشرعى على العرش بعد الإعلان عن وجود الأيل الأبيض في منطقة الاحتفال، حيث حاول أن يأكد له أن هذه رسالة من الاله على مباركة هذا الاختيار.



House Of The Dragon

ألا أن الأيل الذى قام الملك فيسيريس تارجريان بـ قتله كان بنى اللون، ولم يتمكن من قتله من أول مرة، ما جعل أحد حراسه يشيرون إليه على طريقة القتل الصحيحة.

وأرجع بعض النقاد إلى أن ظهور الأيل الأبيض هو مباركة إلى الأميرة راينيرا، خاصة أنه ظهر لها ورفضت قتله، ولم يظهر إلى والدها الملك فيسيريس تارجريان، بالرغم من تأكيد الصيادين على وجوده في الغابة.



الأيل الأبيض

ووفقا لأحد التقارير العالمية أنه من الممكن أن يكون ظهور الأيل الأبيض، هو الدلالة التى ستساعد الأميرة راينيرا فى الاختيار عن البعد أو الاستمرار فى محاربتها للجلوس على العرش الحديدى.



House Of The Dragon

مسلسل House Of The Dragon بدأ طرحه يوم 21 أغسطس الماضى، ومن المقرر أن يتكون المسلسل الجديد من 10 حلقات، تصل مدتها من 45 إلى 60 دقيقة ، وأكثر في بعض الحلقات، ووصلت تكلفة إنتاج مسلسل House Of The Dragon إلى أكثر من 300 مليون دولار في المجمل.

وكان قد تم تصوير مسلسل House Of The Dragon في عدة دول حول العالم منهم البرتغال، وكرواتيا، وعدة مواقع في المملكة المتحدة، وعدة بلدان في أسبانيا، وبدأ العاملين على السلسة اختيار أبطال House Of The Dragon من يوليو من عام 2020، وحتى ويوليو من العام التالى 2021، واستغرق تصوير المسلسل الجديد المنتظر أقل من عام، حيث بدء ما بين أبريل من عام 2021، إلى فبراير من العام الجارى 2022.

مسلسل House of the Dragon الجديد من بطولة بادي كونسيدين، مات سميث، أوليفيا كوك، إيما دارسي، ستيف توسان، إيف بيست، فابيان فرانكل، سونويا ميزونو ، وريس إيفانز، ميلي ألكوك، بيثاني أنطونيا، فيبي كامبل، إميلي كاري، هاري كوليت، رايان كور، توم جلين كارني، جيفرسون هول، ديفيد هوروفيتش ، ويل جونسون، جون ماكميلان، جراهام ماك تافيش، إيوان ميتشل، ثيو نيت، ماثيو نيدهام، بيل باترسون، فيا سابان، جافين سبوكس، وسافانا ستاين.