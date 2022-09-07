شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يكشف لـ إسعاد يونس سر نجاح أغانيه فى الأعمال الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم أحمد سعد، خلال استضافته الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة الذى يذاع على قناة دى إم سى، أن أغنية "سألت نفسى كتير"، الذى قدمها في فيلم "الشبح" بطولة النجم أحمد عز تعتبر محطة مهمة في مشواره الغنائى، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى.

وعن سبب نجاح أغانيه في المسلسلات قال: "ربنا كرمنى في بداية حياتى بتعاونى مع الموسيقار عمار الشريعى في مسلسل هيما بطولة أحمد رزق، وقدمت من خلاله رباعيات، وتشرفت بالعمل مع الشريعى الذى تعلمت منه الكثير، وقال لى أى أغنية في عمل فنى لازم تعرف مين البطل".

وأضاف: "حققت نجاحا كبيرا بأغانى مسلسل البرنس مع محمد رمضان، وعدد من النجوم والعمل كان تريند طول شهر رمضان في كل حلقة".

وأكد: "حققت مع شقيقى النجم عمرو سعد نجاحات كبيرة بتقديمى أغانى في أعماله، واحنا الاتنين طول عمرنا داعمين لبعض".

وقال سعد إنه أول ما سمع أغنية "سايرينا يا دنيا" شعر أنها ليست تشببه، وهذا ما شجعه على تقديمها وحققت نجاحا كبيرا.

وأضاف سعد، خلال استضافته مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة الذى يذاع على قناة دى إم سى: "أوجه الشكر لكل من الشاعرة منة القيعى والملحن إيهاب عبد الواحد الذى شجعنى على تقديمها، وبصراحة مكنتش عارف اغنيها إزاى".

وتذكر سعد موقفا بعد غنائه بحبك يا صحبى في أحد الأفراح بالأقاليم: "الحضور صعدوا على المسرح لدرجة إنه وقع من كتر عدد الأشخاص".

وأكد النجم أحمد سعد أن أغنية "صدقينى" أصبحت تريند من وقت طرحها إلى وقتنا هذا، ولم يتخيل كمية النجاح التى حققتها، لدرجة الناس بيرقصوا عليها زى أغنية ماكرينا، ومنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف سعد، خلال استضافته مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة الذى يذاع على قناة دى إم سى: "في بداية حياتى الجمهور استقبلنى بحاجات عكس بعض، حيث قدمت لهم الشعبى والرومانسى والدراما، وهذا شيء عظيم يدل على النجاح".