شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد لـ"صاحبة السعادة": ما كنتش عارف أغنى "سايرينا يا دنيا" إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم أحمد سعد أنه أول ما سمع أغنية "سايرينا يا دنيا" شعر أنها ليست تشببه، وهذا ما شجعه على تقديمها وحققت نجاحا كبيرا.

وأضاف سعد، خلال استضافته مع الإعلامية اسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة الذى يذاع على قناة دى إم سى: "أوجه الشكر لكل من الشاعرة منة القيعى والملحن إيهاب عبد الواحد الذى شجعنى على تقديمها، وبصراحة مكنتش عارف اغنيها إزاى".

وتذكر سعد موقفا بعد غنائه بحبك يا صحبى في أحد الأفراح بالأقاليم: "الحضور صعدوا على المسرح لدرجة إنه وقع من كتر عدد الأشخاص".

وأكد النجم أحمد سعد أن أغنية "صدقينى" أصبحت تريند من وقت طرحها إلى وقتنا هذا، ولم يتخيل كمية النجاح التى حققتها، لدرجة الناس بيرقصوا عليها زى أغنية ماكرينا، ومنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف سعد، خلال استضافته مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة الذى يذاع على قناة دى إم سى: "في بداية حياتى الجمهور استقبلنى بحاجات عكس بعض، حيث قدمت لهم الشعبى والرومانسى والدراما، وهذا شيء عظيم يدل على النجاح".

وطرح أحمد سعد، خلال الأسابيع الماضية كليب "وسع وسع"، الذى ظهر فيه بنيولوك جديد "شعر أبيض" كما قدم بعض الرقصات مع المجموعة خلال الكليب من إخراج إسلام هشام.

"وسع وسع" رابع أغانى ألبوم أحمد سعد الجديد، كلمات أحمد سعد، بالاشتراك مع مصطفى حدوتة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس وتم طرحها الن على اليوتيوب.

أحمد سعد طرح من قبل ثلاثة أغنيات من ألبومه "وسع وسع" وهى "عليكى عيون"، وهى من ألحانه وكلمات محمد شافعى وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو ، وتصدرت التريند رقم 1 في مصر، وفي جميع الدول العربية، وتخطت حاجز الــ 120 ملايين مشاهدة حتى الآن.. وطرح أيضا أغنية "بنادى عليك"، من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى فهد، وطرح أغنية "النفسية"، من كلمات صلاح مندى، وألحان تامر كروان، وتوزيع موسيقى طه الحكيم.