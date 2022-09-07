بعد 36 عاما.. شريهان تستعيد ذكريات فيلم "الطوق والأسورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استعادت الفنانة شريهان ذكرياتها في فيلم "الطوق والأسورة"، الذي عرض عام 1986 بدور السينما المصرية.

ونشرت شريهان مقطع فيديو لمشهد من الفيلم، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام".

وكتبت شريهان على الفيديو، :"الفيلم شفته يمكن 100 مرة، وكل مرة أشوفه أحلى، متعوب عليه، كل شيء فيه صح، الطوق والأسورة 1986".

فيلم "الطوق والأسورة"، بطولة عزت العلايلي، شريهان، فردوس عبد الحميد، أحمد عبد العزيز، عبدالله محمود، أحمد بدير، تأليف وإخراج خيري بشارة.

يذكر أن آخر ظهور فني لشريهان بعد غياب طويل من خلال مسرحية "كوكو شانيل" 2021.

مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك مع شريهان في بطولتها هاني عادل، وأيمن القيسوني، وتامر حبيب، وحنان يوسف، وإنجي وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر يسري، وسليم سليمان، وهاني إبراهيم، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.