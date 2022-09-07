فن ومشاهير

إصابة منة فضالي في القدم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة منة فضالي إنها لم تستطيع الاحتفال بعيد ميلادها، بسبب إصابة في قدمها.

وكتبت منة، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، :"حبيت أشكر كل الناس اللي افتكرت عيد ميلادي، زملائي وجمهوري، اشكركم وأنا محتفلتش، لأن رجلي مصابة وفي البيت للراحة".

وأضافت :"أما بالنسبة للتورتة لكل اللي سألوني معلش السنة الجاية لو لينا عمر، شكرا جدا للجميع".

الفنانة منة فضالي من مواليد 4 سبتمبر 1983.

وتشارك الفنانة منة فضالي في فيلم "مغامرات كوكو" بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، أوس أوس، منة فضالي، إيهاب فهمي، نانسي صلاح، طاهر أبو فاشا، عمرو عبدالعزيز، رحمة أحمد، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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