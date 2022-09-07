إصابة منة فضالي في القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة منة فضالي إنها لم تستطيع الاحتفال بعيد ميلادها، بسبب إصابة في قدمها.

وكتبت منة، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، :"حبيت أشكر كل الناس اللي افتكرت عيد ميلادي، زملائي وجمهوري، اشكركم وأنا محتفلتش، لأن رجلي مصابة وفي البيت للراحة".

وأضافت :"أما بالنسبة للتورتة لكل اللي سألوني معلش السنة الجاية لو لينا عمر، شكرا جدا للجميع".

الفنانة منة فضالي من مواليد 4 سبتمبر 1983.

وتشارك الفنانة منة فضالي في فيلم "مغامرات كوكو" بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، أوس أوس، منة فضالي، إيهاب فهمي، نانسي صلاح، طاهر أبو فاشا، عمرو عبدالعزيز، رحمة أحمد، ومن إخراج إسماعيل فاروق.