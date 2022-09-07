إصابة منة فضالي في القدم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كشفت الفنانة منة فضالي إنها لم تستطيع الاحتفال بعيد ميلادها، بسبب إصابة في قدمها.
وكتبت منة، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، :"حبيت أشكر كل الناس اللي افتكرت عيد ميلادي، زملائي وجمهوري، اشكركم وأنا محتفلتش، لأن رجلي مصابة وفي البيت للراحة".
وأضافت :"أما بالنسبة للتورتة لكل اللي سألوني معلش السنة الجاية لو لينا عمر، شكرا جدا للجميع".
الفنانة منة فضالي من مواليد 4 سبتمبر 1983.
وتشارك الفنانة منة فضالي في فيلم "مغامرات كوكو" بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، أوس أوس، منة فضالي، إيهاب فهمي، نانسي صلاح، طاهر أبو فاشا، عمرو عبدالعزيز، رحمة أحمد، ومن إخراج إسماعيل فاروق.