شكرا لقرائتكم خبر عن حفيدة إسماعيل ياسين: أتسلم تكريمه مع شقيقتى بالإسكندرية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت سارة إسماعيل ياسين حفيدة نجم الكوميديا الراحل عن سعادتها بتكريم اسم جدها فى الدورة المقبلة من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط.

وقالت حفيدة إسماعيل ياسين لـ"الخليج 365": سأتسلم مع شقيقتى تكريم جدى فى الدورة الـ38 لمهرجان الإسكندرية السينمائى، وسعيدة للغاية بهذا التكريم وأن إدارة المهرجان تذكرته، وتواصل معى الناقد الأمير الأباظة رئيس المهرجان لحضور حفل الافتتاح وفعاليات الدورة المقبلة.

وأضافت سارة إسماعيل ياسين: سعادتى أيضا مضاعفة لأننى علمت أن هناك تحضيرات جيدة للدورة المقبلة وسيتم خلالها تكريم نجوم كبار منهم محمود حميدة والمخرج محمد عبد العزيز.

وكانت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، قررت احياء الذكرى الـ50 لوفاة الفنان الراحل الكوميدى إسماعيل ياسين وذلك فى الدورة الـ38 القرر إقامتها في أكتوبر المقبل، حيث قدّم مشوارًا سينمائيا ثريًا مليئًا بالأعمال الفنية المهمة.

ومن المقرر أن يتم تكريم اسم الفنان الراحل خلال حفل الافتتاح، كما سيتم تقديم كتاب عن أهم أعماله الفنية للكاتب منير إبراهيم وسيتم توزيعه خلال فعاليات الدورة.

ويعد إسماعيل ياسين أحد أبرز نجوم الكوميديا الذين تركوا بصمة كبيرة في عالم الفن، وأصبح أحد أبرز النجوم والرموز في تاريخ السينما المصرية.