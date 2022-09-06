حكيم يكشف موعد طرح أحدث أغانيه "معلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف المطرب الشعبي حكيم عن موعد طرح أحدث أغانيه الجديدة "معلم".

ونشر حكيم بوستر الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"استنوا معلم بكرة الساعة 5 مساءا على القناة الرسمية على اليوتيوب".

وكان حكيم، قد طرح مؤخرا أغنية "قول الله"، وذلك عبر قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان محمد رحيم، توزيع وميكساج وماستر توما.

كما طرح أيضا قبلها أغنية "أنا مين" في مارس الماضي، وهي من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس.