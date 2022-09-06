أحدث ظهور لـلفنانة داليا إبراهيم بالحجاب (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة داليا إبراهيم جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك".

وظهرت داليا في الصورة مرتدية "الحجاب"، من أحد المطاعم.

كانت الفنانة داليا إبراهيم، أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، اعتزالها الفن، وكتبت: "قررت الاعتزال بعد 40 مسلسلا، و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة، و3 أفلام طويلة، وعدد من الدوبلاج وشكرا".

الفنانة داليا إبراهيم من مواليد 1974، لها عدد من الأعمال أبرزها "الست أصيلة"، "الليل وآخره"، "كناريا وشركاه"، "هارمونيكا"، "القتل اللذيذ"، "الحسن البصري"، وغيرها من الأعمال.