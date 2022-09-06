هلا رشدي تطرح أحدث أغانيها "شايله اسمه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت المطربة هلا رشدي أحدث أغانيها الجديدة "شايله اسمه"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

ونشرت هلا بوستر الأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"ربنا يخلي كل الآباء الطيبين ويبارك في عمرهم بصحة وعافية ويرزقنا رضاهم، دلؤتي على يوتيوب، شايله اسمه".

وخضعت هلا لعملية جراحية، يونيو الماضي، ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لها من أحد المستشفيات، قبل إجراء عملية جراحية.

وكتبت "هلا": "بصوا، هو أنا مبحبش الكلام ده، بس بناء على إلحاح المرافقين قالولي أطلب منكم الدعاء عشان داخلة أعمل عملية في ضهري دلوقتي إن شاء الله"

وتابعت: "لما أطلع بالسلامة بإذن الله الشافي المعافي أحكيلكم الحكاية من الأول، لا إله إلا الله"

وكانت الفنانة هلا رشدي قد شاركت في دراما رمضان الماضي بالمسلسل الكوميدي "مكتوب عليا".

والمسلسل بطولة: أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، هنادي مهنا، أيتن عامر، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، عزة لبيب، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج خالد الحلفاوي.