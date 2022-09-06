"ملناش علاقة".. أول تعليق من نقابة المهن التمثيلية عن بيع مقتنيات الفنان نور الشريف (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نفى منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، بيع مقتنيات الفنان نور الشريف في أسواق الأنتيكات.

وقال منير مكرم في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "مفيش الكلام ده، كله كلام فيس بوك، أسرته موجودة، ومحتفظين بحاجاته، مفيش الكلام ده خالص".

وتابع: "والنقابة ملهاش دعوة، زوجته موجودة، وبناته موجودين، ومفيش الكلام ده، حاجة نور الشريف في إسكندرية، وحاجة نور الشريف في البيت عنده، دي مسألة ملناش علاقة بيها، المقتنيات حاجة خاصة بأهله".

يذكر أن الكاتب والناقد الفني عصام زكريا، قال، إن مقتنيات مكتبة الفنان الراحل نور الشريف، تباع داخل وخارج مصر، بعد طرحها في سوق الأنتيكات، حسب قوله.

وقال الناقد عصام زكريا، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "مقتنيات نور الشريف نزلت سوق الأنتيكات، من حوالي سنة، وتضم عشرات الألبومات والسيناريوهات، وكتبه المجلدة بعناية وتحمل اسمه على الكعب وبعضها يحمل توقيعه وكلمات بخط يده".

أوضح: "كما تضم المقتنيات المطروحة في سوق الأنتيكات، الجوائز التي حصل عليها نور الشريف والإهداءات المختلفة من مؤسسات ثقافية، وعدد كبير من بوسترات الأفلام التي قام بإنتاجها".

زكريا، أكد أن المقتنيات التي تخص الفنان نور الشريف، والتي طُرحت للبيع، ضمت آلاف من مقتنيات مكتبته وبيته، بما في ذلك ألبومات الصور العائلية والجوائز والدروع والنياشين التي حصل عليها وكتبه وأوراقه وبوسترات أفلامه.

الفنان الراحل نور الشريف، قدم 180 فيلما سينمائيا والعديد من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية، وولد في 28 أبريل عام 1946، ورحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2015 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 69 عاما.